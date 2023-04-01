طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجة الحرارة ونشاط لرياح محملة بأتربة

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، الآن، نشاطا لرياح محملة برمال وأتربة، لاسيما في المدن الساحلية إدكو، ورشيد، والمحمودية، مع تكون طقس غائم جزئيا على مختلف الأنحاء، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع الخبراء، أن يسود طقس البحيرة اليوم غيوم جزئية، ونشاط حركة الرياح التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية.

طقس اليوم في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للدفء نهارًا، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس البحيرة غدا الأحد تكون الشبورة صباحاً، والتي تكون كثيفة أحيانًا وطقس غائم جزئيًا، والرياح تكون معتدلة.

حركة الأمواج في شواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في البحيرة، تسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة.