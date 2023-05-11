أمطار كفر الشيخ.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

سيطرت حالة من التقلبات الجوية السيئة على الطقس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن معدلاتها الطبيعية، لتُسجل العظمى نحو 24 مئوية، وصاحب ذلك وجود غيوم كثيفة في السماء، والتي تسببت في سقوط أمطار تراوحت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على بعض المراكز والمدن.

أمطار كفر الشيخ.. الأهالي يمتنعون عن الخروج

وامتنع الأهالي عن الخروج من منازلهم بسبب الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار التي تعرضت لها محافظة كفر الشيخ. وتأثرت حركة البيع والشراء في المنطقة، حيث اضطر عدد من المحال التجارية للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين امتنعوا عن الخروج.

رفع مياه أمطار كفر الشيخ

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بسياراتها ومعداتها من أجل العمل سريعاً على التخلص من تجمعات مياه أمطار كفر الشيخ في الشوارع، والتي جاءت بسبب سقوط كميات كبيرة من الأمطار الخفيفة إلي المتوسطة.

رفع حالة الطوارئ بكفر الشيخ

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقري والأحياء، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

مواجهة آثار سوء الأحوال الجوية

وكلف «نور الدين»، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولاً بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.