كريم عبد العزيز يتصدر بوستر فيلم «بيت الروبي» (صورة)

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن البوستر الدعائي الأول لفيلم «بيت الروبي»، المُقرر طرحه في موسم أفلام صيف 2023، إذ يجمعه بالفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونشر كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، البوستر الدعائي للفيلم، مُعلقًا عليه: «استنوني في بيت الروبي صيف 2023 بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

وظهر كريم عبد العزيز، على البوستر الدعائي للفيلم، وهو يقود دراجة نارية، ويرتدي طقم كاجوال باللون الأسود.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ويُشارك في بطولة فيلم بيت الروبي، عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبد العزيز، أبرزهم كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

ويقوم كريم محمود عبد العزيز خلال الأحداث بدور الشقيق الأصغر لـ«إبراهيم الروبي» وهو كريم عبد العزيز، كما يلقي الفيلم الضوء على واحدة من أبرز القضايا المجتمعية في الوقت الحالي وهي توغل منصات التواصل الاجتماعي في الحياة.