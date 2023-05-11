هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. شعبة القاهرة تجيب

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. وكيف سيؤثر قرار إعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب على السوق المصري؟، أسئلة تثير حيرة الكثير من الأشخاص محاولين معرفة المعلومات الهامة بهذا الشأن للاستفادة بها.

وكشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصرحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، عن تأثير قرار إعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب على السوق المصري.

وذكر المغربي أنه من المتوقع شراء العائدين من الخارج الذهب كون أسعار السوق المحلي أعلى من العالمي، لذا يمكن الاستفادة بذلك بالعمل على بيعه في مصر والاستفادة بفرق السعر، وتحقيق أرباح.

تأثير إعفاء العائدين من الخارج من الجمارك

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن بالنسبة لتأثير ذلك على سوق الصاغة، وفرة المعروض وهو ما يؤدي إلى انقاص الفجوة بين العرض والطلب والسعر في السوق المحلي يبدأ بالانخفاض، وهذا في حال حدوث ذلك، وتحقيق الهدف من المقترح الخاص بإعفاء العائدين من الخارج من الجمارك.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

ورد المغربي على سؤال هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟ بأن لا يوجد وقت مناسب أو غير مناسب ولكن في حال كان الشخص يمتلك وفرة من المال أي فائض، ويرغب في الاستثمار على المدى البعيد يمكن الشراء، ودائما يكون البيع عند الضرورة.