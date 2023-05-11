أمطار اليوم تضرب 6 محافظات وثلوج ورياح محملة بالرمال.. «الشتاء مخلصش»

هطلت أمطار اليوم على 6 محافظات وصلت لدرجة تساقط الثلوج، بالرغم من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وهذه المحافظات هي: كفر الشيخ والغربية والبحيرة ودمياط والإسكندرية ومطروح، التي شهدتت سقوط أمطار اليوم الخميس، وصلت إلى سقوط ثلوج، في تغير مفاجئ لحالة الطقس، ما جعل المواطنين يتساءلون عن موعد إنتهاء الشتاء في المحافظات، خاصة مع نشاط الرياح في أغلب الأنحاء علي مستوى الجمهورية.

أمطار اليوم في 6 محافظات على مستوي الجمهورية

وضربت أمطار اليوم 6 محافظات، ومنها محافظة الغربية مع تساقط الثلوج ونشاط الرياح على أغلب المدن في المحافظة، كما شهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار مع نشاط الرياح المحلمة بالأتربة ما يؤثر علي الرؤية، وسقطت أمطار صباح اليوم علي محافظة مطروح مع تحمع السحب والغيوم في المحافظة.

الأمطار اليوم والثلوج يضربان محافظات في الصيف

ومن بين الـ6 محافظات التي شهدت سقوط أمطار اليوم الخميس، محافظة البحيرة التي ضربتها أمطار غزيرة مع تساقط الثلوج ونشاط للرياح والأتربة، كما شهدت محافظة دمياط سقوط أمطار علي بعض المدن، وفي محافظة الإسكندرية شهدت بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا في المحافظات، يصاحبها سقوط أمطار اليوم، تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، حيث أكدت استمرار نشاط الرياح علي كافة الأنحاء المثيرة للرمال والأتربة في الصحراء الغربيه، وشمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

سقوط أمطار غدا الجمعة على المحافظات

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة غدا الجمعة، علي محافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجة البحري، كما تشهد السواحل الشمالية، والقاهرة الكبري، والوجة البحري، وجنوب سيناء، وحنوب البلاد، نشاط الرياح علي فترات متقطعة.