«تحالف الأحزاب المصرية»: قرار الرئيس بالعفو عن الغارمات يجمع شمل الأسر

قال المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، والتي تتمثل في العفو الرئاسي عن كل الغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم جاء لجمع شمل الأسرة المصرية.

تحالف الأحزاب المصرية

وأكد المهندس تيسير مطر في تصريحاته لـ«الوطن» أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للمرأة المصرية على مدار السنوات الماضية، وظهر ذلك من خلال توليها حقائب وزارية مهمة بالحكومة، وزيادة نسبة تمثيلها بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار منحها حقوقها باعتبارها نصف المجتمع والعمود الفقري للأسرة المصرية.

قرارات رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية

يذكر أن قرارات السيد رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية، جاءت كالتالي:

- إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

مشروعات المرأة

- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.

- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

- كما قررت، إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم