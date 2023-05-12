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بسبب إعداد الشاي.. إصابة 4 أشخاص في حريق بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:51 ص | الجمعة 12 مايو 2023
سيارة إسعاف تنقل أحد المصابين - صورة أرشيفية

سيارة إسعاف تنقل أحد المصابين - صورة أرشيفية

أصيب ٤ أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة في جسمهم إثر نشوب حريق في شقتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيهم بلاغًا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول «م»، عمره 75 عامًا، جزار، «أ»، عمرها 45 عامًا، زوجة «الأول»، «ن»، عمره 5 سنوات، «أ»، عمره 55 عامًا، صديق «الأول»، مصابين بحروق متفرقة بالجسم بنسب تتراوح ما بين 90% بسبب إعداد الشاي على أسطوانة غاز صغيرة، فانفصل الجزء العلوي من الأسطوانة ما أدى إلى نشر الغاز واشتعال الغرفة، وحدوث إصابتهم. تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز