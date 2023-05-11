واشنطن تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة العمل من أجل خفض التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في أعقاب الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 3 أيام، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم عدد من الأطفال والنساء، من أبناء الشعب الفلسطيني.

ضرورة التواصل لخطوة عدم التصعيد

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة «الحرة» مساء اليوم الخميس، إن واشنطن تواصل دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف بينهما، وأضافت في الوقت ذاته، أنه يتم مواصلة العمل على حل الدولتين، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين بالتساوي.

ضرورة محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

وتابعت الخارجية الأمريكية أن الولايات ستواصل الدعوة إلى محاسبة قاتلي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والعمل على الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعمال وتغيير قواعد الاشتباك.