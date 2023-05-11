اقرأ غدا في عدد «الوطن»: القضية السكانية.. نزع فتيل القنبلة الموقوتة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

زيادة معدلات التوريد من المزارعين.. وفرحة الموسم تعم المحافظات

حصاد القمح.. «عمار يا غيطان الدهب»

«التموين»: رفع السعر إلى 1500 جنيه شجّع المزارعين على تسليم المحصول

نقيب الفلاحين: موسم قمح 2023 الأفضل.. ونتوقع توريد 4 ملايين طن

وخبراء: يبشر بتجاوز الأزمة العالمية

الأراضى الجديدة.. الطريق إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

«السيسى» يوجه بتحسين الخدمة الصحية والاستمرار فى تطبيق التأمين الشامل

الرئيس: الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية والمواد الخام لتعزيز الخطة الصناعية للدولة

الحـــــوار الوطــنى: القضية السكانية.. نزع فتيل القنبلة الموقوتة

«الوطن» تفتح الملف وتبحث أسباب زيادة السكان والمقترحات المطروحة لحلها أمام الجلسات.. وخبراء: تبتلع الدخل القومى.. ويجب وضع حلول جذرية لها

الدولة خططت لزيادة مساحة المناطق المعمورة وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة والمدن الحضارية لتخفيف الازدحام عن الأحياء القديمة

الحكومة: إعفاء بعض واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

الفاتيكان يضم 21 قبطياً لقائمة شهداء الكنيسة ويعلن إنشاء مذبح باسمهم

«تاو - كهربا» كلمة سر الأهلى فى مواجهة الترجى وشكوك حول «الشحات»

«سامسون وعبدالمجيد وعبدالغنى وروقا» فى مرمى نيران المدير الفنى للزمالك

«ميكالى» يستقر على 30 لاعباً فى المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبى

«تواضروس»: المحبة هى أساس الكمال والطريق الوحيد لله

الصفحة الثانية

«الوطن» تفتح الملف وتبحث أسباب «الزيادة السكانية» والمقترحات المطروحة على طاولة الجلسات للحد منها (12)

خبراء: زيادة السكان تبتلع الدخل القومى.. ويجب وضع حلول جذرية لها

الدولة خططت لزيادة مساحة المناطق المعمورة وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية لتخفيف الازدحام عن الأحياء القديمة

الزيادة السكانية تؤثر على الاقتصاد.. وتؤدى لتراجع حظوظ السكان من التنمية.. ويجب مشاركة المؤسسات الدينية والتعليمية فى الحل

د. نيفين عبيد: المفاهيم الخاطئة والفكر البدائى من أهم أسباب الأزمة

مقرِّر لجنة القضية السكانية: تهديد رئيسى للمشروعات القومية وتضر بخطط الدولة

المنظمات النسوية والمبادرات الشابة المهتمة بالصحة الإنجابية وصحة المرأة لها دور كبير

الصفحة الثالثة

حصاد القمح.. «عمار يا غيطان الدهب»

زيادة معدلات التوريد من المزارعين وفرحة الموسم تعم المحافظات

براعم تحصد سنابل الذهب.. «لولى ومشبّك على عوده»

شبُّوا على حب الفِلاحة ويقتسمون العمل مع آبائهم فى موسم الحصاد.. «أحمد» يعمل ويلهو بالحبوب فى الجرن.. و«محمد» يذهب للحقل من عمر الـ٥ سنوات

الصفحة الرابعة

«الشرقية»: الأولى فى توريد القمح للعام العاشر

وكيل «الزراعة»: زرعنا 380 ألف فدان.. ولدينا 85 صومعة وشونة بسعة تخزينية تصل إلى 850 ألف طن.. وتوريد المحافظة 670 ألف طن للمخازن بـ25 ألف طن من التقاوى و630 ألف طن للصوامع.. و15 ألف طن كفائض من الغلال لباقى المحافظات

«كفر الشيخ»: سباق مع الزمن لجمع المحصول من 254 ألف فدان ومتوقع 3 ملايين طن إنتاجية

البحيرة: فرحة العمال والمزارعين بالحصاد: ربنا عوّضنا بأفضل موسم

«حسن»: «الحمد لله رزقنا كتير من المحصول».. و«يونس»: «قدرنا نوفر فلوس لأولادنا ونسدد فلوس الكيماوى»

المنوفية: نتائج مبشرة لـ«سخا 95» والفدان يصل إلى 16 أردباً

الذهب الأصفر يزين حقول «كفر الشيخ»

«التموين»: الشون والهناجر استقبلت 77 ألف طن من القمح حتى الآن.. وإزالة كافة عوائق «التوريد»

«النفيلى»: اشتغلنا 6 شهور فى الغيط على المحصول.. وبنشكر «السيسى» على رفع سعر التوريد

الغربية: حالة طوارئ فى البيوت والغيطان.. والمستهدف توريد 192 ألف طن قمح

«صابر»: التوريد بالسعر العالمى شجّع المزارعين على التوسع فى الزراعة

الصفحة الخامسة

القليوبية: «اللهلوبة» تحصد وتدرس 3 أفدنة يومياً.. وجهاز جديد لقياس نسبة الرطوبة

الفيوم: آلاف الأطنان تملأ الصوامع وإحكام الرقابة على «التداول»

«عبدالرحيم»: تسهم فى تخفيض العمالة و«ضم وتربيط» المحصول واختصار زمن الحصاد

172 ألفاً و933 فداناً مزروعة بالذهب الأصفر وتوريد 60 ألف طن حتى الآن

سوهاج: خدمات نقابية لمتابعة التوريد.. و16 لجنة للاستلام

الأقصر: زيادة الأراضى 20٪ وتوريد 1700 طن للصوامع

الوادى الجديد: «جيزة 71» أشهر الأصناف المزروعة

«الشندويلى»: قدمنا التوعية بمساعدة «الإرشاد» والمحافظة تشتهر بزراعة «سدس 12 والجميزة»

«أحمد»: عيد للمزارعين.. و«عبدالكريم»: فرصة للعمالة الموسمية ويومية العامل 100 جنيه

الإسكندرية: 23 أردباً حجم إنتاج الفدان والسر زيادة سعر التوريد لـ1500 جنيه

مطروح: حصاد 15 ألف فدان.. ونجاح الزراعة فى سيوة لأول مرة بإنتاجية 23 أردباً للفدان

«الفخرانى»: الالتزام بتعليمات الوزارة حقق الاكتفاء الذاتى.. وننتج 60% من القمح المحلى

«شعيب»: المساحات المنزرعة 15 ألفاً و710 أفدنة.. وتوريد 30 ألف طن حتى الآن

الصفحة السادسة

«التموين»: خطة لزيادة السعة التخزينية من 3.4 إلى

5 ملايين طن.. وإنشاء 60 صومعة حقلية بالمحافظات

«عباس»: الصوامع قللت الهادر وزادت الاحتياطى.. و«باسيلى»: المخزون فى «الحديثة» آمن

«الحكومة»: رفع السعر إلى 1500 جنيه شجع على الالتزام بتسليم المحصول

التزام تام بسداد مستحقات المزارعين إلكترونياً خلال 48 ساعة.. وضوابط صارمة لعدم تهريب القمح أو استخدامه فى مصانع الأعلاف والمزارع السمكية

حسين أبوصدام: الإنتاج المحلى يصل لـ10 ملايين طن.. و3 قرارات حكومية أسهمت فى زيادة المساحة المنزرعة

نقيب الفلاحين: موسم 2023 الأفضل.. وزيادة المساحة لـ3.6 مليون فدان بعد رفع سعر التوريد

الصوامع الحديثة أنقذت 30% من المخزون المحلى كانت مُهدرة.. والقمح المصرى أعلى جودة من «الروسى والأوكرانى» من حيث القيمة الغذائية

الصفحة السابعة

الأراضى الجديدة.. تجهيز 3.5 مليون فدان خلال 8 سنوات بالاعتماد على تطوير طرق الرى وأساليب الزراعة الحديثة

«القصير»: المشروعات الزراعية واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة بأكثر من 3.5 مليون فدان

الحكومة استخدمت الطرق والأساليب الحديثة فى الزراعة

«الزراعة التعاقدية».. خارطة المستقبل لـ7 محاصيل استراتيجية.. أبرزها القمح

رئيس قطاع الخدمات بـ«الزراعة»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج.. ورئيس «التعاقدية»: الزراعة التعاقدية تحقق التنمية وتحد من معاناة المزارعين

خبراء: معدلات «التوريد» تبشر بموسم جيد وتجاوز الأزمة العالمية.. والسياسات التحفيزية زادت الإنتاج

«نور الدين»: يجب توفير المعلومات للمزارع ليساهم فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى.. و«السلامونى»: الصوامع الحديثة والتعاقدات تؤمّن المخزون