«الزراعة» تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح بمحافظة الشرقية

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر يوم الحصاد، الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الفريق العلمي لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على المزارع الافريقية المشتركة، فضلا عن رئيس مجلس مدينة الزقازيق.

النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية

وشمل يوم الحصاد تجميعة ارشادية بلغت مساحتها 10 أفدنة، من صنف جيزة 171، وبلغت إنتاجيته 23 أردبا، وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ومركز البحوث الزراعية، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يساهم في تعظيم الإنتاجية من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.

وحث مسئولو الوزارة مزارعي القمح، على أهمية توريد المحصول، في ظل المزايا التي تمنحها الدولة للمزارعين، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم في زيادة دخل الفلاح.