«الزراعة»: ارتفاع متوسط قدرة مصر التخزينية من القمح إلى 4.5 مليون طن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة عملت ‏على زيادة المساحة الإنتاجية للقمح فضلا عن تعظيم إنتاجية الأرض سواء التوسع ‏الرأسي أو الأفقي، إلى جانب زيادة سلاسل التوريد، متابعا أن الدولة أنشأت ‏صوامعا لتخزين القمح لزيادة القدرة التخزينية التي كانت تبلغ 1.5 مليون طن.‏

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وتابع «القرش»، خلال حواره عبر فضائية «دي إم سي»، أن متوسط القدرة ‏التخزينية لمصر أصبحت 4 ملايين أو 4.5 مليون طن من القمح، وبالتالي زيادة ‏الاحتياطي الاستراتيجي فضلا عن توريد كميات كبيرة ‏من الفلاحين، مشيرًا إلى أنه من بداية موسم الاستلام، تجاوزنا 1.7 مليون ‏طن من القمح الذي تم توريده من المزارعين.‏

وأشار إلى أن الدولة وضعت سعرا تحفيزيا للفلاح قبل زراعته للقمح، إذ ‏أنها وضعت 1000 جنيه للأردب قبل الزراعة وهذا كان يعد سعر ضمان، و‏تم رفعه إلى 1200 جنيه للأردب، حتى وصلنا إلى 1500 جنيه للأردب، مؤكدًا ‏أن الفلاح يشعر بالرضا لأن هناك قرار من وزير التموين بتخصيص 10 كيلو ردة ‏لكل أردب قمح يتم توريده، وهذا ينعكس بشكل جيد على الفلاح كونه يستخدم الردة ‏كغذاء للماشية الخاصة به.