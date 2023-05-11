«الزراعة»: ارتفاع متوسط قدرة مصر التخزينية من القمح إلى 4.5 مليون طن
كتب:
هانى حسن
01:49 م | الخميس 11 مايو 2023
القمح
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة عملت على زيادة المساحة الإنتاجية للقمح فضلا عن تعظيم إنتاجية الأرض سواء التوسع الرأسي أو الأفقي، إلى جانب زيادة سلاسل التوريد، متابعا أن الدولة أنشأت صوامعا لتخزين القمح لزيادة القدرة التخزينية التي كانت تبلغ 1.5 مليون طن.
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وتابع «القرش»، خلال حواره عبر فضائية «دي إم سي»، أن متوسط القدرة التخزينية لمصر أصبحت 4 ملايين أو 4.5 مليون طن من القمح، وبالتالي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي فضلا عن توريد كميات كبيرة من الفلاحين، مشيرًا إلى أنه من بداية موسم الاستلام، تجاوزنا 1.7 مليون طن من القمح الذي تم توريده من المزارعين.
وأشار إلى أن الدولة وضعت سعرا تحفيزيا للفلاح قبل زراعته للقمح، إذ أنها وضعت 1000 جنيه للأردب قبل الزراعة وهذا كان يعد سعر ضمان، وتم رفعه إلى 1200 جنيه للأردب، حتى وصلنا إلى 1500 جنيه للأردب، مؤكدًا أن الفلاح يشعر بالرضا لأن هناك قرار من وزير التموين بتخصيص 10 كيلو ردة لكل أردب قمح يتم توريده، وهذا ينعكس بشكل جيد على الفلاح كونه يستخدم الردة كغذاء للماشية الخاصة به.