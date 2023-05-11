حريق يلتهم مساحة كبيرة من القمح في إحدى قرى الفيوم.. عُقب سيجارة السبب

اندلع حريق هائل في مساحة كبيرة من منزرعة بمحصول القمح في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب عُقب سيجارة ألقاه أحد المارة أثناء مروره بجوار الحقل، حيث اشتعلت النيران في محصول القمح الذي انتشرت النيران فيه بسرعة كبيرة، لتلتهم نحو 10 قراريط كاملةً وتحولهم إلى رماد وسط حزن وأصحاب المحصول المحترق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق على الفور، حيث جرى السيطرة على النيران، وإخمادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق في أرض زراعية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في أرض زراعية منزرعة بالقمح، والتهمت مساحة كبيرة من المحصول وذلك في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ نشوب حريق في مساحة قدرها 10 قراريط منزرعة بمحصول القمح، في قرية رحمي بدائرة مركز إطسا، حيث التهمت النيران المحصول بالكامل، وتحوّل إلى رماد، وذلك بسبب عُقب سيجارة ألقاه مجهول في سط المحصول، فيما تمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي الحقل والحقول المجاورة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.