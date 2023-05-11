تحالف الأحزاب المصرية: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشغل الشاغل للمواطن

قال نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب السياسية المصرية محمود نفادى، خلال اجتماع التحالف المنعقد الآن، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، لمناقشة تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وما تناولته الصحف والمواقع وجميع وسائل الإعلام بشأن الحوار الوطني.

تحالف الأحزاب السياسية المصرية

وقال المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن توافر الإرادة السياسية سبب في نجاح الحوار الوطني، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ما يحدث في الحوار الوطني منذ دعوته للحوار في إفطار الأسرة المصرية إلى الآن.

الحوار الوطني

وأشار نفادي إلى أنه خسر من راهن على فشل الحوار، كما أن كلمة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن عدم وجود خطوط حمراء بمثابة رسالة للجميع بشأن جدية الحوار، مشيراً إلى ما جاء من مقالات لكبار الكتاب في الصحف والذين وصفوا المشاركة في الحوار بأنها فرصة ذهبية للأحزاب السياسية للمشاركة الفعالة.

واختتم نفادى الرصد الإعلامي بأنه تطرق إلى مخرجات الحوار الوطني والتوافق عليها بين المشاركين، كذلك الاهتمام الكبير والشغل الشاغل للناس وهو المحور الاقتصادي.