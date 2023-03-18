«تحالف الأحزاب المصرية»: كتف في كتف جاءت في توقيت مناسب

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي لمبادرة كتف في كتف خطوة حقيقية لجمع شمل المجتمع المصري نحو التكاتف والتعاون الجاد في الظروف الاستثنائية بشكل عام.

العمل الأهلي في مصر كان يتعطش للمبادرات الخدمية

وأوضح المهندس تيسير مطر في تصريحاته للوطن، أن العمل الأهلي في مصر كان يتعطش لمثل هذه المبادرات الخدمية التي تقدم خدماتها لعدد كبير من الطبقات الفقيرة خاصة أنها جاءت في توقيت متزامن مع دخول شهر رمضان المعظم الذي تكثر فيه الأعمال الخيرية.

وتابع، أن مبادرة كتف في كتف يستفيد منها ما يقرب من 6 ملايين مواطن، ما يوحي أنها مبادرة ذات طابع مجتمعي قوي ومؤثر بالعمل الأهلي المصري.

حضور الرئيس لحفل تدشين كتف في كتف

وبسؤاله عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل تدشين المبادرة الذي أقيم أمس الجمعة باستاد القاهرة، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص خلال السنوات الماضية على دعم العمل الأهلي والتنموي وظهر ذلك بإطلاق الرئيس 2022 عاما للمجتمع الأهلي في مصر، ما يؤكد دعمه الكامل للأعمال الخيرية والتنموية على أرض الوطن».

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثة بدعوة جميع المجتمعات الأهلية، لوضع خطة استراتيجية شاملة لدمج الطبقة الفقيرة لسوق العمل وتشغيلهم بحرف يدوية أو غيرها حسب إمكانيات كل منهم؛ وذلك بهدف تحويلهم لكتل إنتاجية قادرة على التعايش مع متطلبات الحياة دون الاعتماد على أي مساعدات خارجية.