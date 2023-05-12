استعدادات حي الجمرك بالإسكندرية لصيف 2023.. بينها تجهيز الكورنيش والشواطئ

تكثف محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء، استعداداتها لاستقبال المصطافين في مصيف الإسكندرية 2023 في المناطق المختلفة بالمحافظة، ومن بينها منطقة بحري التابعة لحي الجمرك، أحد أقدم أحياء عروس البحر الأبيض المتوسط، وتضم عدة مزارات تاريخية ومهمة بينها قلعة قايتباي ومعرض الأحياء المائية ومتحف القلعة، إلى جانب منطقة رأس التين وصناعة وبناء السفن، بالإضافة لأهم مناطق كورنيش الإسكندرية من كورنيش المنشية وقبر الجندي المجهول حتى منطقة القلعة.

1500 نخلة عادت للحياة

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الصيف خاصة المناطق السياحية، من خلال تجهيز الشواطئ وصيانة الكورنيش، مضيفة أن الاهتمام بالمناطق الداخلية من أولويات الحي، بجانب الاهتمام بالنخيل، حيث يتم رعاية وتقليم 1500 نخلة وعادت للحياة مرة أخرى، موضحة وجود حملات مستمرة على الأسواق، وخاصة بمنطقة المنشية، والباعة يتجاوبون ويلتزمون بالتعليمات لتسهيل حركة المرور وتنظيمها.

استعدادات حي الجمرك للصيف

وأضافت أن الاستعدادات لمصيف الإسكندرية 2023 واستقبال المصطافين والسياح تتضمن التالي:

- الانتهاء من تجهيز وتنسيق منطقة قلعة قايتباي لسهولة الدخول والخروج، وكذلك تجهيز باركنح للسيارات ووضع باعة خان الخليلي في الممشى بعيدا عن حركة المرور، وكذلك إزالة أي مخالفات حول الجدارية الموجودة بمنطقة القلعة.

- الانتهاء من كافة أعمال النظافة داخل الشوارع الجانبية والرئيسية وتجميل الميادين.

- ‏تجهيز الشواطئ لاستقبال المصطافين وتواجد مشرفي إدارة الشواطئ للمرور بشكل مستمر على الشواطئ للعمل على حل أي مشكلات بشكل فوري، كما تم التأكيد على تواجد غطاسين وعمال إنقاذ بعدد كافٍ على شواطئ الأنفوشي ورأس التين.

- مراجعة كافة مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بخطوت السير والأجرة المقررة، حسب ما جاء بلجنة تحديد تعريفة الركوب.

- ‏تجهيز الكورنيش من المنشية حتى منطقة القلعة لاستقبال المواطنين والجلوس على الكورنيش، وهي متعة لأهل الإسكندرية وزائريها، والقضاء على من كانوا يفرضون إتاوات على المواطنين للسماح لهم بالجلوس.

الحفاظ على الإسكندرية

وأكدت المهندسة نهى خليفة أن حي الجمرك سيظل محتفظا برونقه التاريخي والجمالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي يسعى دائما أن تكون الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، جاهزة لاستقبال ملايين الزائرين خلال موسم الصيف.