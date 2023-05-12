رئيس حزب العمل: توافق الجهات المشاركة بالحوار الوطني الضمان الأكبر لنجاحه

قال محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي انعقدت خلال الأيام الماضية؛ بحضور كافة الأحزاب والقوى الوطنية، جاءت بمردود إيجابي على الساحة السياسية.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وأوضح «أبو سعدة» أن فعاليات الجلسة سردت عدة موضوعات وقضايا مهمة، من شأنها خدمة المجتمع كونها تمس الجانب الحياتي للمواطن البسيط.

ولفت رئيس حزب العمل إلى أن نجاح جلسات الحوار الوطني المقر بدء انعقادها مطلع الأسبوع المقبل جميعها يتوقف على توافق الفصائل المشاركة بالحوار على حلول جذرية لقضايا المجتمع خاصة أن محاور الحوار شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد على ضرورة نجاحه والخروج بتوصيات إيجابية.

تحالف الأحزاب المصرية

واختتم رئيس حزب العمل حديثه موجها دعوته لكافة القوى الوطنية المشاركة بالحوار بعدم التحيز والتعصب نحو رأي محدد، أو فكرة محددة وانتقاء ما هو أصلح، ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية الذي انعقد مساء اليوم بمقر التحالف لمناقشة الاستعدادات النهائية للتحالف لجلسات الحوار الوطني المقر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بحضور أحزاب التحالف البالغ عددهم 42 حزبا سياسيًا.