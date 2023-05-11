رئيس «حقوق الإنسان»: اهتمام كبير في الشارع المصري بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

أكد المستشار جمال التهامي عضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن جلسات الحوار الوطني التحضيرية لم يكن بها أي خطوط حمراء، وكل المشاركين عبروا عن أرائهم بطريقتهم.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأشار جمال التهامي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع كافة الجلسات الماضية للحوار عن قرب شديد، مستشهدا بقرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

ولفت رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني شهدت ترحيبا كبيرا من الجماهير بالشارع المصري، ما يؤكد أهمية الحوار لدى جميع المصريين.

رئيس حزب حقوق الإنسان يشكر السيسي

واختتم رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة حديثه موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته لتحالف الأحزاب المصرية للمشاركة في الحوار.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية الذي انعقد مساء اليوم بمقر التحالف لمناقشة الاستعدادات النهائية للحوار الوطني المنتظر انطلاق جلساته مطلع الأسبوع المقبل.