«كفر الشيخ».. سباق مع الزمن لجمع محصول القمح من 254 ألف فدان ومتوقع 3 ملايين طن إنتاجية

«عمار يا غيطان، فالصوامع تفيض بالخير، والسنابل تزيِّن الحقول، سلامة وعامر وسالم وحامد يشاركون فى موسم الحصاد، اعملولنا مشلتت لأن الكل كسبان، يشمّرون عن سواعدهم، يحملون أمتعتهم ويذهبون إلى حقولهم التى تتمايل فيها سنابل الذهب الأصفر محمّلة بالخير».

فى حقول محافظة كفر الشيخ، الفرحة غامرة بموسم حصاد القمح، الجميع يذهبون إلى الحقول ويقضون يوماً كاملاً فى الحصاد، ثم يعودون بعد أيام «الدراس». «الوطن»، تنقل وصفاً تفصيلياً لموسم حصاد القمح فى 254 ألف فدان قمح.

حصاد القمح بـ«المناجل» ثم «التربيط» في «حِزَم» استعدادا لعملية «الدراس»

ما أجمل أن تقضى يوماً وسط الحقول مع أسرتك الصغيرة لحصاد القمح، فهنا الكل يعمل كبيراً وصغيراً، وعندما نذهب للعمل ونشاهد المحصول نفرح كثيراً، وتبدأ عمليات حصاد القمح، سواء بالميكنة الزراعية، أو من خلال «المناجل»، ثم يعقب ذلك «تربيط» القمح فى «حِزَم» استعداداً لعملية «الدراس»، بهذه الكلمات تحدّث صابر على، مزارع من أبناء المحافظة.

وتابع: «يوم الفرح الحقيقى أن تجمع محصولك المزروع على مدار 180 يوماً، ثم تحمل شكائر البلاستيك، أو الخيش، وتذهب للحقل ومعك الماء والزاد من الأطعمة، لتبدأ ماكينة «الدراس» فى استخراج القمح من الأعواد، وقد حققنا هذ العام 18 إردباً للفدان الواحد».

وشاركه الرأى تامر عبدالمنعم، قائلاً: «يوم حصاد القمح يوم عرس للفلاح، نذهب للحقول لحصاده، ثم نعود بالكثير من الخير، وما أجمل أن نعمل فى حقولنا، وسط حرارة الشمس، ونرى الذهب الأصفر يملأ الغيطان، ونسعد بهذا كثيراً، ونقضى يوماً أجمل بالاستراحة من العمل لتناول وجبة الغداء، وما أجمل أن نقوم بعمل شاى على «الراكية»، ونتناول ثمار التوت الشهى، ولا ننسى أن نورّد القمح إلى الشون والهناجر المخصصة لذلك من قبَل وزارة التموين»

«التموين»: الشون والهناجر استقبلت 77 ألف طن من القمح حتى الآن.. وإزالة كافة عوائق «التوريد»

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين فى كفر الشيخ، أن شون وهناجر القمح على مستوى المحافظة استقبلت 77 ألف طن من القمح حتى الآن، وعمليات التوريد تتزايد بشكل كبير منذ مطلع الأسبوع، ويتم تذليل أى عراقيل تواجه المزارعين أثناء التوريد، وتسهيل إجراءات تسلُّم ما يخص كل مزارع بواقع 1500 جنيه للإردب.

وأشار إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر للغاية، ويحقق إنتاجية بمتوسط 15 إردباً للفدان، وبلغت المساحة المنزرعة فى كفر الشيخ 254 ألف فدان، وسط إنتاجية متوقعة 3 ملايين و500 طن، وهو أمر جيد للغاية، وعمليات التوريد مستمرة حتى نهاية شهر مايو، وقد تصدر قرارات أخرى بمدّ عمليات تسلُّم المحصول، نظراً لوجود كميات كبيرة من القمح بالمحافظة.