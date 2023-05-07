نقيب الزراعيين: استخدام الميكنة الحديثة في حصاد القمح يقلل الفاقد

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ استخدام الميكنة الحديثة في حصاد القمح يزود الإنتاجية ويقلل الفاقد، مشيدًا بمنظومة الحقول الإرشادية والحملة القومية للقمح التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

زراعة عدد كبير من أفدنة القمح على مصاطب

وأضاف نقيب الزراعيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه جرى زراعة عدد كبير من أفدنة القمح على مصاطب، ما يوفر المياه ويزيد الإنتاجية، موضحًا: «الأمم المتحدة ومنظمة فاو واخدة الحقول الإرشادية بتاعتنا والزراعة على المصاطب قصة نجاح، لأنها توفر في استهلاك المياه والطاقة وتسهل استخدام الميكنة الحديثة».

الحقول الإرشادية يتبناها الفلاح

وتابع نقيب الزراعيين، أن الحقول الإرشادية يتبناها الفلاح، ويطبق فيها مجموعة من المعلومات الزراعية والممارسات الجيدة التي تخدم الفلاحين والمزارعين، إذ يجرى التوسع في هذه المنظومة عاما تلو الآخر، مشددًا على أن تطبيق نظام الحقول الإرشادية إضافة قوية جدا، بالإضافة إلى الزراعة على المصاطب.

نسبة التغطية 100% في الموسم المقبل

وتابع: «نأمل أن تكون نسبة التغطية 100% في الموسم المقبل بمجهودات وزارة الزراعة ومراكز البحوث التي تحسن المنظومة، من أجل زيادة الإنتاجية، كما تطورت منظومة الصوامع والتخزين، كانت أعلى سعة تخزينية في مصر حتى عام 2015 كانت مليوني طن وكان أقصى فترة احتياطي تقدر بنحو 3 شهور بسبب عدم وجود وسائل تخزين عالية، والآن أصبحت السعة التخزينية تقدر بنحو 5 ملايين طن، أي أن السعة التخزينية للقمح زادت بأكثر من الضعف خلال 8 سنوات».