الزراعة: الميكنة تساهم في زيادة إنتاجية المحصول وترشيد مياه الري

قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الميكنة والزراعة الآلية بوزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة الآلية هو أحد أهم قطاعات وزارة الزراعة، إذ يضم القطاع 135 محطة ميكنة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، سواء داخل الدلتا او داخل الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن هذا القطاع يضم معدات زراعية من جرارات وآلات زراعية ملحقة، تساهم في زيادة إنتاجية المحصول وترشيد مياه الري.

الزراعة الآلية بجميع مراحل نمو النبات

وأضاف الأشقر في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن الميكنة هي عمليات حرث الأرض وإعدادها للزراعة، إذ تدخل في جميع مراحل نمو النبات بدءًا من عملية تسوية التربة، يلي ذلك الزراعة بالآلات ثم خدمة المحصول النامي ورش المحاصيل بالمبيدات عن طريق الآلات، ختامًا بعملية الحصاد وتدوير المخلفات، وهي المراحل التي يمر بها المحصول في الأرض.

الزراعة الآلية تساهم في زيادة الإنتاجية

وأوضح رئيس قطاع الميكنة والزراعة الآلية بوزارة الزراعة أن العمليات الزراعية الآلية تساهم بصورة كبيرة جدًا في زيادة الإنتاجية الزراعية، فعملية الحرث بالميكنة تحافظ على قوام التربة وتنشيط البكتريا داخل التربة، وهو ما يجعل بناء التربة جيد، كما أن الزراعة الآلية بعملية تسوية الأرض تساعد على توفير المياه، وتوزيع المياه على مسطح الأرض بصورة جيدة.