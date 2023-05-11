أمطار كفر الشيخ اليوم.. ترقب شديد في حركة الصيد بالبحر المتوسط

هطلت أمطار اليوم على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، ما بين متوسطة وغزيرة، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في حركة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تخطت نحو ثلاثة أمتار، كما شهدت المدن الساحلية، موجه من الصقيع مع دخول فترات الليل لأنها تطل على البحر المتوسط.

أمطار وبرق ورعد في كفر الشيخ

كما سمع أصوات برق ورعد دوي في كافة أرجاء المحافظة، مع سقوط أمطار كفر الشيخ، وسادت حالة من الترقب الشديد، لدي جموع الصيادين العاملين في مياه البحر المتوسط، خاصة بعد زيادة في سرعة حركة الرياح، وذلك مع الدخول في ساعات الليل.

تحذيرات للصيادين بالسواحل

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حظرت الصيادين العاملين بالمحافظات الساحلية، والتي من بينها سواحل محافظة كفر الشيخ، بضرورة توخي الحظر أثناء الإقلاع ضمن رحلات صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك أثناء فترات الليل، حيث ترتفع حركة الأمواج بالبحر المتوسط بشكل كبير، لتتخطى نحو ثلاثة أمتار ونصف، بينما بلغت سرعة الرياح نحو 26 كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار نحو 20%.