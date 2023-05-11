«الصحة» تكشف عن 4 أعراض تشير إلى احتمالية إصابة طفلك بالسرطان

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، استعرضت فيه علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها إذا ظهرت على الطفل، وقالت إن هناك بعض العلامات التي تشير إلى احتمالية إصابة طفلك بالسرطان وعند ملاحظتها يجب التوجه فورًا إلى الطبيب، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع التوعية لدى المواطنين بشأن العادات والسلوكيات التي يجب البعد عنها لتاثيرها على الصحة العامة للمواطن.

علامات تشير إلى احتمالية إصابة طفلك بالسرطان

وحددت وزارة الصحة والسكان 4 علامات تشير إلى احتمالية إصابة طفلك بالسرطان، وجاءت على النحو التالي:

- فقدان الوزن بشكل غير مبرر

- صداع شديد

- آلام في المفاصل والعظام

- حمى غير مبررة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان، مشيرة إلى أن هناك عوامل بيئية وعوامل متعلقة بنمط الحياة.

طرق الوقاية من السرطان

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ «الوطن»، أن هذه العوامل تمثلت في تغير جيني في خلايا فردية تنمو بعد ذلك لتصبح كتلة أورام، إضافة إلى الالتهابات المزمنة مثل فيروس نقص المناعة والملاريا، لافتا إلى أن 40% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها، وذلك من خلال عدد من العوامل منها البيئة الصحية التي يجب توفيرها للأطفال.

وأكد «عبد الغفار» أنه لا بد من ممارسة الرياضة وتحفيز الأطفال على ممارستها والاهتمام بها، والاهتمام بنظام غذائي صحي سليم، محذرا من السمنة المفرطة والبعد عن المأكولات الجاهزة التي تعد خارج المنزل، للوقاية من السرطان.