شركات السياحة تستعد لمعاينة مساكن الحجاج في المملكة الأسبوع المقبل

تستعد وزارة السياحة والآثار لإصدار خطابات معاينة مساكن حجاج السياحة في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك للشركات المنظمة لبرامج الحج، بهدف الحصول على تأشيرات دخول للسعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم فيها زوار بيت الله الحرام هذا العام في مكة المكرمة والمدينة. كما سيتم توثيق عقود تلك المساكن بعد الحصول على موافقة لجان وزارة السياحة والآثار الموجودة في المملكة.

شركات السياحة تبدأ السفر للسعودية لمعاينة مساكن الحجاج

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الشركات المنظمة للحج هذا العام ستبدأ في السفر للمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، لمعاينة المساكن والتي لابد أن تكون مطابقة للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة في هذا الإطار.

توثيق عقود المساكن إلكترونيا

وأضاف «أبوزينة» لـ«الوطن» أن معاينة مساكن حجاج السياحة ستستمر حتى نهاية شهر ذو القعدة المقبل، لافتا إلى أن شركات السياحة التي اختارت فنادق لإقامة حجاجها هذا العام وتم الموافقة عليها من قبل لجان وزارة السياحة العام الماضي، لا يلزمها السفر طالما أن تلك الفنادق لم يحدث بها أي تعديلات عن العام الماضي، وتلك الشركات ستقوم بتوثيق عقود تلك الفنادق إلكترونيا.