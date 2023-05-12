إصابة طفلتين بتسمم بسبب تناول رايب فاسد في الوادي الجديد

أُصِيبَتْ طفلتان من نفس الأسرة بحالة تسمُّم غذائي أمس الخميس في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، ولكن نظرًا لسوء حالتهما الصحية، قرر الفريق الطبي نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني

كان قد وردت معلومات إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول طفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي تناولا وجبة غذائية فاسدة.

تناول رايب فاسد

وتبين تعرض كلاً من « ملك خالد عنتر» 5 سنوات، وشقيقتها «منة» 4 سنوات ومقيمان بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة لحالة تسمم وقيء مستمر إثر تناولهما لبن رايب فاسد.