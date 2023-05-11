تسمم فتاة تناولت طعاما دون غسل يدها بعد رش المنزل بسم فئران بسوهاج

أصيبت فتاة ذات 17 عاما بالتسمم جراء سم فئران بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول المدعوة «لمياء ا م ع» سن 17 عاما لا تعمل، مقيمة بدائرة المركز مصابه بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ وبالانتقال والفحص وسؤال والدها أفاد المدعو «أحمد م ع» سن 41 عاما عامل يقيم بذات الناحية قيام نجلته المذكورة بوضع سم فئران بالمنزل لمحاربة القوارض، وتناولت الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها، ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات الطبية المصابة ووضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة بمستشفي أسيوط الجامعي.