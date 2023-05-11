الإسكندرية: 23 أردب قمح حجم إنتاج الفدان والسر زيادة سعر التوريد لـ1500 جنيه

أكد رمضان الفخرانى، نقيب الفلاحين بالإسكندرية، أن قرى غرب المحافظة تعمها فرحة كبيرة، بسبب زيادة محصول القمح هذا العام، حيث بلغ إنتاج الفدان الواحد من 18 إلى 23 أردباً، وقال إن المزارعين التزموا بتعليمات وإرشادات وزارة الزراعة، وبجودة التقاوى والمبيدات، ما أدى إلى هذه الزيادة، التى لم تحدث منذ عدة سنوات، وتحتاجها مصر حالياً.

وأوضح أن هناك أنواعاً متعددة بحسب طبيعة الجو والتربة، والأنواع المخصصة لكل محافظة تختلف عن المخصصة لمحافظة أخرى، وأفضل الأنواع المستخدمة للوجه البحرى، هى: جيزة 171، وسدس 14، وسخا 95، ومصر 1 و3 و4، وسدس 1، وهى أصناف مقاومة للآفات والأمراض، وفى قرى البنجر نستخدم منها «سخا 95» و«جيزة 171»، وهى مناسبة جداً لطبيعة الأراضى بحسب أبحاث وزارة الزراعة، ما أسهم فى رفع إنتاجية الفدان هذا العام.

«الفخراني»: الالتزام بتعليمات الوزارة حقق الاكتفاء الذاتي.. وننتج 60% من القمح المحلي

وأضاف: ارتفعت معدلات الإنتاج هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث تراوحت إنتاجية الفدان ما بين 18 إلى 23 أردباً مع الزيادة فى سعر التوريد والتى وصلت إلى 1500 جنيه للأردب، ما أسهم فى تحقيق ربح للمزارعين، حيث كانت إنتاجية الفدان فى الأعوام السابقة من 10 إلى 15 أردباً للفدان، وزيادة هذا العام تعود لالتزام المزارعين بتعليمات وإرشادات وزارة الزراعة، واستخدام التقاوى التى خصصتها الوزارة حسب نوعية التربة، وكذلك الحصول على المبيدات والأسمدة من الجهات المختصة إلى زيادة الإنتاجية للفدان.

وأشار إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح فى قرى البنجر بلغت حوالى 40 ألف فدان، فنحن ننتج ما يقرب من 60% من إنتاج القمح المحلى، ويحدث تبادل فى الأراضى، والتزام بالدورة الزراعية، فلا تزرع نفس الأرض بالقمح عامين متتاليين. وأوضح نقيب الفلاحين أن زيادة سعر توريد القمح ذات تأثير إيجابى على المزارعين، لأن الزيادة تضاعفت من 870 إلى 1500 جنيه، ما أعطى دفعة وحماساً كبيرين للمزارعين، وكانوا حريصين على الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج، فالقمح فرحتنا الكبرى، وكثيرون يعتمدون عليه طوال العام، حتى فى تحديد مواعيد الزواج أو بناء المنازل.