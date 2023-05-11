أستاذ شريعة عبر قناة الناس: معرفة الله قضية البشرية

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن معرفة الله غيب الغيب هي قضية البشرية، لافتا إلى أن معرفة الغيب تسببت في ظهور الأديان الأرضية والسماوية وفلسفات العقول كسقراط وأرسطو وأفلاطون وغيرهم اهتموا بمعرفة الله.

معرفة الله لها منهج

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «معرفة الله لها منهج فالإمام الغزالي حجة الإسلام، صاحب كتاب إحياء علوم الدين له كتاب اسمه المنقذ من الضلال، هو مشي في الشك، هو يريد معرفة يقينية لا شك فيها مهما يحدث، فمثلا النجوم والكواكب بينا وبينها ملايين السنين، والموجود منها الأثر، وبدأ يشكك في التجربة هل هي موجودة ويصل لنا نورها، أم ليست موجودة واندثر نورها لنا وهذا الأثر منه، يشكك في كل شيء حتى يصل إلى اليقين».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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