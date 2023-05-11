عالم بالأزهر عبر قناة الناس: وجه الرسول كان أشد نورا من الشمس والقمر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغطى بالهيبة والوقار، لما تجلى الله عليه بصفة الجلالة، ومن خالطه معرفة أحبه، أي إذا خالط أحدهم الرسول وعاش معه يحبه.

فائدة وصف الرسول

وأضاف «يسري»، خلال لقاء ببرنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن فائدة وصف الرسول بأن الشخص إذا تعلمها يتعلق بها، وإذا تعلق بها يزيد محبة فيه ويؤهله في الدنيا بأن يراه مناما، وكل مسلم يتمنى أن يرى الرسول في رؤية صالحة.

وأشار إلى أن الرسول كان فخما مفخما، أي فخما في ذاته لجلاله ومفخما من غيره، ويتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، أي وجهه منير مضيء، حتى أنهم كانوا يعتبرون الرسول أشد نورا من القمر والشمس.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.