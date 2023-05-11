عالم أزهري يكشف عبر قناة الناس عن أفضل طريقة لحياة زوجية سعيدة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «لو كل زوج وزوجة يريدان العيش في سعادة مع بعضهما وينعمان بحياتهما، عليهما الاقتداء بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرفاته مع زوجاته في بيت النبوة».

الغيرة بين الزوجات

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع علي قناة الناس، اليوم الخميس: «شوفوا الموقف ده للغيرة بين الزوجات، اللي هي تعتبر غريزة، السيدة أم المؤمنين أم سلمة أرسلت إلى سيدنا النبي تمرا، وكان في بيت أم المؤمنين عائشة، فقامت وضربت يد الغلام من غيرتها فسقط الإناء وتكسر وتفرق التمر على الأرض، شوفوا سيدنا النبي أول حاجة عملها إيه، جمع الإناء المكسور من الأرض والطعام دون أن يجرح شعور السيدة عائشة».

واستكمل: «شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال للغلام غارت أمكم، وكانت رسالة واضحة إن الرد على غيرة النساء لا تكون بالقسوة والغضب، وجرح الشعور، ما جعل أم المؤمنين عائشة تسأل كيف أستغفر؟، فقال لها إناء بإناء وطعام بطعام حتى لا يحصل أثر نفسي، وده يعلمنا لازم تفهم طبيعة زوجتك وأولادك، بلاش الندية لازم نتعامل بتغافل، لأن حياة الزواج مبنية على الود والرحمة، لازم تعرف تتعامل مع كل واحد ازاي دون جرح مشاعره، والأمر أيضا للجيران والأهل والزملاء في العمل».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.