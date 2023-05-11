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عالم أزهري عبر قناة الناس: الرسول كان حريصا في تعاملاته على مراعاة شعور الآخرين

كتب:

محمد عزالدين
06:53 م | الخميس 11 مايو 2023
الدكتور أيمن الحجار

الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى عدم التشهير بمن يخطئ للمرة الأولى، لأن ذلك من شأنه أن يجرحه نفسيا.

الرسول لم يجابه أحد

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجابه أحدا ولا يواجه أحدا بشيئ يكرهه، فكان الرسول حريصا في تعاملاته على قيمة مراعاة شعور الآخرين.

ولفت إلى أن الرسول كان يستعمل عبارات جميلة وراقية ولا تجرح شعور الآخرين ولا يشهر به ولا يتنمر عليه، ولا يجب أن يسيء أو يغلظ في النصيحة، لأن من نصحك بينك وبينه كأنه ناصح أمين.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

 

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بقلم محمد عزالدين