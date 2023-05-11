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عالم أزهري يكشف عبر قناة الناس معنى وصف الإمام علي للرسول بـ«طويل المسربة»

كتب:

محمد عزالدين
11:21 م | الخميس 11 مايو 2023
الدكتور يسري جبر

الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإمام علي بن أبي طالب وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان طويل المسربة أي الشعر كان ينتهي من صدر الرسول ويسير كالخط إلى السُرة.

كمال تواضع الرسول

وأضاف «يسري»، خلال لقاء ببرنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أنه من كمال تواضع الرسول أنه كان إذا التفت التفت معا فكان لا يحتقر أحد فالإنسان إذا التفت لإنسان برقبته فقط قد يدل على احتقار من يلتفت إليه، ولذلك كان الرسول يلتفت بكله له.

وأشار إلى أن الرسول بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، لافتا أن الإمام علي وصف الرسول بأنه أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، فكان كريم القلب.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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