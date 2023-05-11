الجزائر تؤكد تضامنها مع تونس إثر مقتل 4 أشخاص في حادث مدينة جربة

أكدت الجزائر اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التونسيين، وتمسكها الدائم بأمن وسلامة تونس الشقيقة، على إثر حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة الثلاثاء الماضي، في مدينة جربة التونسية، والذي أودى بحياة أربعة أشخاص، من بينهم رجلي أمن، وسقوط العديد من المصابين.

الجزائر تدين إطلاق النار بمدينة جربة التونسية

ونددت الجزائر، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الخميس، بهذا الفعل الإجرامي، مجددة إدانتها ورفضها القاطع لجميع أشكال العنف مهما كانت مبرراته.

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة جربة

وأعربت الخارجية الجزائرية عن خالص المواساة للعائلات التونسية المكلومة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.