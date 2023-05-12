مهرجان مشويات بفنادق الغردقة لتنشيط السياحة.. شجرة جمبري ونعام ورومي

نظم عدد من الفنادق السياحية بالغردقة مهرجانا كبيرا للمشويات على الشواطئ المفتوحة يضم بوفيه مفتوحًا مجهزًا بكميات كبيرة من شجرة الجمبري ولحوم النعام والضاني والديك الرومي وذلك بمشاركة 15 شيفًا بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مهرجان أكل لتنشيط السياحة بفنادق الغردقة

كشف مصطفى حفناوي شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة لـ«الوطن» أن عددا من الفنادق نظم مهرجانًا للأكل ضم كميات كبيرة من المشويات من أنواع مختلفة من اللحوم مثل لحوم النعام والديك الرومي ولحم ضاني وشجرة جمبري لافتاً إلى مشاركة 15 شيفا في المهرجان على الشواطىء المفتوحة وذلك بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة في الصيف

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق تحرص على إعداد مهرجانات بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي مثل مهرجان البطيخ ومهرجان الفواكه ومهرجان العصائر ومهرجان الفوم ومهرجان الألوان.

ولفت إلى أن فنادق الغردقة بدأت تتلقى حجوزات الصيف متوقعا انتعاش حركة السياحة الداخلية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أكثر من 90 % في إجازة الصيف نظرا للإقبال الشديد على شواطئ الغردقة.