تعرف على أسعار الفنادق والشاليهات في الغردقة.. تبدأ من 500 جنيه

أيام ونستقبل إجازة الصيف، وتتجه الأنظار نحو أفضل الأماكن ذات التكاليف الأقل في المدن السياحية، وخاصة الغردقة، إذ تضم عددا من الفنادق والمنتجعات والشاليهات الساحرة، وتمتد بطول الساحل لمسافة 40 كيلومترا، ابتداءً من مناطق الجونة وهاواي شمالا وحتى سهل حشيش و مكادي بيتش جنوبا.

أفنادق الغردقة تبدأ من 500 جنيه

وعن أسعار فنادق الغردقة، قال عاطف البيه رئيس مجلس إدارة شركة سياحية بالغردقة، إن أسعار فنادق الغردقة تبدأ من 500 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة، شاملة 3 وجبات والشاطئ وحمام السباحة «مجانا»، وذلك بالنسبة لفنادق الثلاثة نجوم.

أما فنادق الـ4 نجوم يبدأ سعر الفرد بها من 1000 جنيه في الغرفة المزدوجة، وفنادق 5 نجوم يبدأ سعر الفرد 2000 جنيه، والحجز يكون عن موقع بوكينج أو بالتواصل مع شركات ومكاتب سياحية معتمدة أو الاتصال بفندق الحجز مباشرة.

أسعار الشاليهات في إجازة الصيف

وأضاف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الغردقة تضم مئات الشاليهات الخاصة بها شاطئ خاص أو قريبة من شواطئ البحر، وتبدأ سعر الشاليهات من 500 ‪ جنيه في اليوم الواحد، ويختلف السعر من منطقة لأخرى وحسب العرض والطلب .

أسعار الشواطئ العامة

وأشار إلى أن أسعار الشواطئ العامة في الغردقة في فصل الصيف تبلغ 50 جنيها للفرد، شاملة الشاطئ واستخدم الكراسي الشماسي، وتستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحا حتى 12 متصف الليل، وذلك تحت إشراف إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر.