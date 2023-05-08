تغيير لون مياه البحر الأحمر.. السياح على شواطئ الغردقة لمعرفة السر

جذبت شواطئ الغردقة آلاف السياح لمعرفة سر تغيير لون مياه البحر الأحمر التي ظهرت باللون الوردي في عدد من المناطق، وتوافد الآلاف السياح على الشواطئ اليوم الإثنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها سواحل البحر الأحمر.

تغيير لون مياه البحر الأحمر

وأثار تغير لون مياه البحر الأحمر حالة بين السياح، والتي ظهرت باللون الوردي الغامق في عدد من شواطئ الغردقة وتساءل الكثير عن معرفة سر تغير لون مياه البحر الأحمر إلى اللون الوردي.

سبب تغيير لون مياه البحر الأحمر

وكشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر عن أن سبب تغيير لون مياه البحر الأحمر بحركة نشاط الشعاب المرجانية التي تتزامن مع بداية شهر مايو من كل عام حيث تبدأ عمليات «التفريخ» ظاهرة تعرف بتكاثر الشعاب المرجانية وتفرز خلالها الشعاب اللون الوردي الغامق وهي ظاهرة طبيعية للحفاظ على الشعاب المرجانية.

نزول البحر أثناء تغيير لون المياه

وأشار الطيب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه لا خطر على المواطنين من نزول البحر أثناء تغيير لون مياه البحر الأحمر وعلى السياح ممارسة نشاطهم الطبيعي أثناء السباحة وممارسة السنوركل أو الغطس.