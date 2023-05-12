رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يشيد بـ«مساء dmc»: رصد آراء الشارع

أشاد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ببرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بعد تقديم فقرة من الشارع من على أحد مقاهي وسط البلد عن الحوار الوطني، إذ استضاف البرنامج عدد من المواطنين يمثلون شرائح مختلفة للحديث عن تطلعاتهم منه.

فوزي لرامي رضوان: أحييك على نزولك إلى وسط البلد

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc موجها حديثه للإعلامي رامي رضوان: «أحييك على نزولك إلى وسط البلد وتسجيل حلقة مع المواطنين عن الحوار الوطني والاستماع الى مطالبهم، ونقدر هذا الدور وفكرة جميلة جدا وهذه الفكرة حققت نتائج طيبة».

ووجه الإعلامي رامي رضوان الشكر للمستشار محمد فوزي وإدارة الحوار الوطني على تقديرهم لدور الإعلام، مؤكدا أن برنامج سيواصل تقديم حلقات من الشارع لنقل مطالب المواطنين لإدارة الحوار.

هذا وكان الإعلامي رامي رضوان قدم حلقة خاصة من برنامج «مساء dmc» من على أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2022.

وناقش البرنامج أهم القضايا التي يراها الشارع ضرورة للحوار حيث يستضيف البرنامج مواطنون من مختلفة الشرائح الاجتماعية مثقفون وشباب وسيدات وطلاب وعمال، حيث قدم المواطنون اقتراحاتهم في حضور الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي ناقشهم في هذه الاقتراحات ورد على تساؤلاتهم بشأن الحوار الوطني.