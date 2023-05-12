ضبط شخصين ارتكبا جريمة السرقة بأسلوب التسلق في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات انتشار منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يفيد بقيام شخص بسرقة هواتف محمولة وأجهزة حاسوب محمولة ومبلغ مالي من منزل شقيقته في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

بلاغ بالسرقة

وأوضحت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضي تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من «زوج شقيقة صاحبة الحساب - مقيم بدائرة القسم»، بتعرضه لواقعة سرقة عبارة عن «4 هواتف محمولة - 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب - مبلغ مالي» من داخل مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين يحملان جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والمسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة «بأسلوب التسلق»، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.