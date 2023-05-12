ضبط شخص ضرب ابنه حتى الموت في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، والذي تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات. وبحسب التقارير، كان الطفل وصل المستشفى متوفيًا إثر إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

أقوال والدة الطفل

وقررت والدة المتوفى وهي ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أنها كانت خارج مسكنها ولدى عودتها عثرت على نجلها ملقى أرضًا وفاقد الوعى وبه الإصابات المشار إليها، فقامت بنقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته، واتهمت زوجها -له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسكندرية، بالتسبب في وفاته لكونه دائم التعدي عليه بالضرب.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه بعد عودته من العمل، وجد الطفل المتوفى الذي هو نجل زوجته، تعرض للاعتداء من قِبَل شقيقته الصغيرة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وعلى إثر ذلك، قام بالتعدي على الطفل المتوفى بالضرب، وعندما شعر الطفل بالإعياء، تركه وفر هارباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.