رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأمن العام»: ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
11:51 ص | الإثنين 08 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 240 قضية مواد مخدرة بإجمالي 258 متهمًا، وضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 43 متهمًا، وتنفيذ 62532 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي، وضبط 20 متهما هاربا، وضبط 9 متهمين بأعمال بلطجة وضبط 258 دراجة نارية مخالفة.

وضبط 27785 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 4 منهم.

اقرأ المزيد:

تفاصيل ضبط مصنعين للهيروين و3 أطنان بانجو في الإسماعيلية خلال أسبوع

«الداخلية»: ضبط 100 قضية تجارة في المواد المخدرة بالشرقية

«الداخلية»: ضبط 170 قضية اتجار في المواد المخدرة بالجيزة

ضبط 4 آلاف عبوة عصير و160 كيلو جبنة رومي غير صالحة للاستخدام بالغربية 

ضبط المتهم بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة في الجيزة

ضبط 7 أطنان قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية
بقلم محمد بركات