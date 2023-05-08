«الأمن العام»: ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 240 قضية مواد مخدرة بإجمالي 258 متهمًا، وضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 43 متهمًا، وتنفيذ 62532 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي، وضبط 20 متهما هاربا، وضبط 9 متهمين بأعمال بلطجة وضبط 258 دراجة نارية مخالفة.

وضبط 27785 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 4 منهم.