الأمن العام يضبط شبكة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص في البحيرة

ضبط قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة شبكةً لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص في البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بعدما أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي إنشاء أحد الأشخاص، يُقيم في محافظة البحيرة بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضي مبالغ مالية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم، وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في إدارة وتشغيل الشبكة، وبمواجهته أقرّ بقيامه بإنشاء وإدارة تلك الشبكة، وتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص على المواطنين نظير مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.