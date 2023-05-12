مواعيد حفلات دار الأوبرا في عطلة نهاية الأسبوع.. سعر التذاكر يبدأ من 45 جنيها

أعلنت دار الأوبرا مواعيد حفلاتها اليوم الجمعة 12 مايو، وأماكن المسارح المخصصة لها، بأسعار متنوعة تبدأ من 45 جنيها لتتمكن الأسرة من قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل حفلات الأوبرا:

أمسية موسيقية لمشيرة عيسى

يقام الحفل اليوم الساعة 8:30 مساءً على المسرح الكبير، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 50 جنيها.

حفل مجموعة الأوبرا للموسيقي

يقام الحفل لمجموعة التشيلو على المسرح المكشوف في تمام الساعة الـ8:30 مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 85 جنيها.

حفل فرقة أوبرا القاهرة

يقام الحفل مساء اليوم الساعة الـ8:30، على المسرح الصغير، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 75 جنيها.

فرقة فرسان الشرق للتراث

تقدم الفرقة عرض «بهية» على مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، ويبدأ أسعار تذاكر الحفل من 45 جنيها.

حفل أورسكترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل غدا على المسرح الكبير مساء الساعة الثامنة والنصف، ويبدأ سعر التذاكر من 75 جنيها.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.