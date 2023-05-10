أغنيات عالمية وميوزيكال لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير

يقدّم نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، في حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، إخراج حازم رشدي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 11 و12 مايو على المسرح الصغير.

ومن بين المقطوعات التي تقدّمها الفرقة، «موسيقى في الحي الغربي، وشبح الأوبرا، والبؤساء، والأب الروحي، وصوت الموسيقى إلى جانب طريقي، وبإمكاني الرقص طول الليل، وسواي، والنهاية السعيدة، والنجوم» وغيرها.

والحفلين أداء ايمان مصطفى، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفى محمد، عماد عادل، جولي فيظي، وليد كريم، جاكلين رفيق، داليا فاروق، عزت غانم، جيهان فايد، عمرو مدحت، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، ليلي إبراهيم، أسامة علي، سلمي الجبالي، برهان الدين فاروق.

فرقة أوبرا القاهرة

ويضم الريبرتوار الخاص بفرقة أوبرا القاهرة، أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.