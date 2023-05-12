تحذير من طقس الساعات القادمة في المحافظات.. أمطار ورياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، إذ تشهد سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مع عاصفة ترابية تضرب جميع المحافظات تبلغ أقصى سرعة لها 34 كيلومترا في الساعة.

حالة الطقس الساعات القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض 9 محافظات إلى سقوط أمطار وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، الغربية، المنوفية»، بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

كما يسود طقس مائل إلى البرودة صباحا، معتدل الحرارة نهارا، غائم جزئيا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة الطقس في المحافظات، تشير توقعات الأرصاد الجوية لتعرض القاهرة الكبرى إلى عاصفة ترابية تسجل سرعتها 30 كليومترا في الساعة، وتسجل العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

طقس اليوم الجمعة في المحافظات

كما تسجل العظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية 23 درجة والصغرى 17 درجة، مع طقس غائم جزئيا ونشاط الرياح بسرعة تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة.

بينما تسجل سرعة الرياح 30 كليومترا في الساعة بمحافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، وتشهد محافظات الصعيد ارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى في شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18 درجة، وفي جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

وتسجل العظمى في جنوب سيناء والبحر الأحمر 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، وسرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم جزئيا.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.25 متر، وفي البحر الأحمر تكون الأمواج معتدلة تصل إلى 1.75 متر.

توخي الحذر أثناء القيادة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحياناً لوجود الأتربة العالقة، كما ناشدت باصطحاب الجاكيت لا سيما في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وكانت قد شهدت بعض المحافظات أمس الخميس سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، كما تعرضت محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية إلى تساقط الأمطار ونشاط للرياح.