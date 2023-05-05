«تموين سوهاج»: توريد 14 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، توريد 14ألف طن و297 كيلو أقماح بالشون والصوامع في نطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح في 23 من شهر أبريل الماضي، موضحًا انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

توريد القمح للشون والصوامع

وأضاف «إبراهيم»، أنّ مساحات القمح المنزرعة على مستوى محافظة سوهاج هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، مناشدًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع، مؤكدا أنّ الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أنّ هناك تزايد متواصل ومستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضًا خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد عملية انتهاء الحصاد في مختلف المراكز والقرى.

تكثيف أعمال المتابعة لعمليات

ووجه وكيل تموين سوهاج بالعمل على تذليل أية عقبات أمام المزارعين، وتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد والفحص الدوري للكميات المستلمة.