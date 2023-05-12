إيمان العاصي: أتمنى أكون انتقامية زي شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن أوجه التشابه بينها وبين شخصية دلال التي أدتها ضمن احداث مسلسل «جعفر العمدة» الذي شارك في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي، قائلة: «أنا صدامية جدًا وأختي أصغر مني بتفضل تحاول تديني دروس وتقولي خليكي دبلوماسية وأنا مش دبلوماسية خالص وصدامية جدًا».

تشبه دلال في الحقيقة من ناحية الاهتمام بنفسها

وأعربت العاصي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» عن أمنتيها بأن تمتلك الحيل التي كانت لدى شخصية دلال في المسلسل قائلة: «أتمني.. إنتي مش فاهمة انا بحب دلال قد ايه وبحب الست دي» مؤكدة أنها تشبه دلال في الحقيقة من ناحية الاهتمام بنفسها، ولكنها تتمنى أن تكون انتقامية مثل دلال ولكن ليس بنفس درجة الشر.

وتابعت «أنا بسيب حقي أصلا وبمشي مع إني أقدر أخد حقي منك من غير ما أذيكي تماما لكن مبحبش وبسيبك لربنا».

وأكدت إيمان العاصي أن شخصيتها تتشابه مع شخصية دلال في مسألة السيكوباتية والميل للشر، موضحة: «أنا سيكو شوية لكن مش لدرجة الأذية وأنا مستحيل أؤذي نملة، وأنا بربي الحيوانات اللي بلاقيها في الشارع جوة بيتي لكن بأذي نفسي بس لإن الانسان اللي مبياخدش حقه سيكو».