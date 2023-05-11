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إيمان العاصي: اتعرض عليا أموال للكشف عن نهاية جعفر العمدة

كتب:

محمد عزالدين
11:29 م | الخميس 11 مايو 2023
إيمان العاصي

إيمان العاصي

حلت النجمة إيمان العاصي، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، مساء اليوم الخميس على قناة  CBC، وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصي عن أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر.

إيمان العاصي: بنتي صورت السيناريو

وتابعت إيمان العاصي: «اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللي عمل كده في سيف»، مردفة: «كنت بقرأ الحلقة 30 في البيت على السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها».

تغيير نهاية المسلسل

وكشفت إيمان عن عدم تغيير النهاية كما قال البعض: «ده أول مشهد اتصور في المسلسل كله، مفيش نهايات اتغيرت أنا كنت بقعد أضحك على الكلام ده هو في مشهد اتضاف في أحداث المسلسل، مشهد عادي جدا بين أستاذ محمد رمضان وأستاذة هالة صدقي مالوش علاقة بأحداث قوية في المسلسل».

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