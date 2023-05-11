إيمان العاصي: «دخلت مجال التمثيل عشان أغيظ خطيبي»

نفت إيمان العاصي، أنها دخلت مجال التمثيل عن طريق «الموديل»، قائلة: «عمري ما اشتغلت موديل أبدا».

كواليس التحاقها بالفن

وعن كواليس التحاقها بالوسط الفني، أوضحت خلال لقاء برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «واحدة صاحبتي في الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبه خطيبي ومتخانقين فقررت أتصور».

وأضافت: «روحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتي ووافقت عشان أضايقه، بعدها الدكتور خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمني عشان أشتعل في مسلسل أمس لا يموت فى دور بنت رغدة، وروحت مضيت وصورت».

مشاركتها مع نور الشريف

وتابعت: «بعدها شاركت في مسلسل حضرة المتهم أبي مع النجم نور الشريف، ومكنتش عارفة أمشى في الشارع بعد عرض المسلسل».