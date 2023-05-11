إيمان العاصي: وصلتني رسائل تهديد بعد الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

أشادت الإعلامية منى الشاذلي، بأداء الفنانة إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة، الذي جرى عرضه في موسم رمضان 2023، قائلة: «أداء مميز وملفت وجميل فى دور دلال فى مسلسل جعفر العمدة».

رسالة تهديد بعد الحلقة 19

من جهتها، كشفت الفنانة إيمان العاصي خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة cbc، أنها تلقت رسائل تهديد بعد الحلقة 19 من المسلسل، قائلة: «جالي رسالة تهديد بعد الحلقة الـ 19 من المسلسل وجاء فيها: لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل ونسوي فيكي»، مضيفة: «لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت».

وتابعت: «كان نفسى أشتغل مع محمد سامى، عرض عليَّ فى البداية دور آخر وليس (دلال) لكنى اعتذرت، ومحمد رمضان قال لى عجبني قوة رفضك، لحد ما وافق سامى إنى ألعب شخصية دلال».

أول مشهد صورته

وأوضحت إيمان العاصى أن مشهد المواجهة بين جعفر ودلال بعد اكتشاف أمرها أول مشهد صورته فى المسلسل.