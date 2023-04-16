القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بمئات المقذوفات العسكرية

قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك وضواحيها 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 150 مقذوفا من راجمات الصواريخ والمدفعية من عياري 122 و155 مليمتر.

وفي وقت لاحق، قصفت القوات الأوكرانية، منطقة فوروشيلوفسكي وسط المدينة بـ20 صاروخًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مقتل وإصابة 4 أشخاص بالقرب من كاتدرائية نتيجة قصف أوكراني

ولقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية «سفياتو-بريوبرازينسكي»، وأصيب 3 آخرين، في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وأصاب القصف الأوكراني، محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية.

من جانبه، أشرف مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، على عملية إجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

بدوره، قال خبير السياسة الخارجية في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ديفيد إجنياشس، إن مسؤولين في «واشنطن» يشككون في نجاح القوات الأوكرانية بتنفيذ هجوم مضاد لافتقارها إلى التدريب الكافي وكميات الذخيرة اللازمة.

المجر تحظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى

اقتصاديا، حظرت المجر، استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية إنتاجهما المحلي، حتى 30 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الزراعة المجرية، في بيان، إن بلادها تتوقع خلال فترة الحظر حلا دائما واعتماد إجراءات من «الاتحاد الأوروبي».