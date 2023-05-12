شباب يطلقون مبادرة «تعالوا افطروا ببلاش» بشوارع دمياط: «هدفنا نفرح الناس»

في إحدى طرق قرية البصارطة بدمياط، يقف مجموعة من الشباب على عربة فول، يستوقفون المارة بابتسامة وفي أيديهم ساندويتشات الفول، يوزعونها على المارة بالمجان رافعين شعار «تعالوا افطروا ببلاش»، وهدفهم الوحيد هو رسم البهجة على وشوش الأهالي وإدخال البسمة إلى قلوبهم.

يقول محمد عبد الستار، أحد الشباب المتطوعين في مبادرة «تعالوا افطروا ببلاش»، لـ«الوطن»، إنّ الهدف من المبادرة هو إدخال البهجة والسرور على قلوب الأهالي في دمياط، ونشر فكرة التعاون والتكاتف والشعور بالغير: «اخترنا وجبة الفطار علشان دي أكثر حاجة الناس بتقبل عليها، خاصة العمال اللي بينزلوا من بيوتهم بعد صلاة الفجر والصبح بدري».

ساندوتش الفول مجانا في دمياط

ويلتقط وائل كامل، أحد الشباب المتطوعين بالمبادرة، طرف الحديث، قائلًا إنهم مجموعة من الشباب أصدقاء منذ سنوات طويلة، ويعشقون العمل التطوعي لما له من أثر إيجابي في المجتمع، من بث روح التكاتف والتعاون والانتماء، وأضاف أنهم يؤدون أعمال تطوعية كثيرة، ولكن بأفكار مختلفة في مجالات عديدة بمحافظة دمياط.

وأوضح لـ«الوطن»، أنّ فكرة المبادرة بدأت منذ 6 أشهر: «نظمنا بشكل دوري عمليات التوزيع في أماكن مختلفة، وفي الأول كنا شغالين بعربية فول واحدة، وبعدين بقى معانا 7 عربيات عليها متطوعين كتير في أماكن وقرى مختلفة بالمحافظة».

وائل: نفسنا فكرة المبادرة تتعمم في كل محافظات مصر

ولفت إلى أنّ المبادرة تستهدف عمال النظافة والسائقين والعمال والمارة الذاهبين لعملهم وطلبة المدارس: «الشغل متقسم ما بينا، في اللي يجهز الساندوتشات واللي بيوزعها، وشباب بيوقفوا المارة وهما في أيديهم يافطة عليها (تعالوا افطروا ببلاش)»، ولا يرغب القائمون على المبادرة سوى الثواب من الله سبحانه وتعالى وأنّ يحتذي الكثيرون بالمبادرة: «نفسنا الفكرة تتعمم في كل محافظات مصر، لأن هدفنا في المقام الأول هو رفع العبء عن العمال وإدخال السرور عليهم ونشر الفكر التطوعي في مصر».